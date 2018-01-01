في خطوة تُكمل المباحثات الناجحة ترامب يري كيم سيارته الرئاسية

جهينة نيوز:

في خطوة تُكمل ما بدت أنَّها مباحثات ناجحة أخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب برهة، في قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ليريه سيارته الرئاسية الفارهة.

حسب صحيفة The Daily Mail كان ترمب وكيم قد أنهيا لتوهما غداء عمل، حين بدا أنَّ الرئيس الأميركي يقوم بتوقفٍ غير مجدول عند سيارته المدرعة الضخمة، المعروفة باسم “The Beast” (أو الوحش).

وأظهرت اللقطات الإخبارية الزعيمين يقتربان من السيارة المزينة بالعلم الأميركي، قبل أن يشير ترمب إلى السيارة ويفتح أحد عملاء جهاز الخدمات السرية باب الركاب.

ابتسم الزعيم الكوري الشمالي حين سُمِح له بإلقاء نظرة نادرة داخل السيارة التي تبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار، والمُصمَّمة لمواجهة هجومٍ عسكري أو كيماوي والنجاة منه. وتتنقل السيارة إلى أي مكان مع الرئيس الأميركي، وتسافر معه في طائرته حين يسافر على متن الطائرة..