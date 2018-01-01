كوشنر في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمناقشة "صفقة القرن"

الأربعاء, 13 حزيران 2018 الساعة 00:09 | سياسة, عالمي

كوشنر في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمناقشة

جهينة نيوز:

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء ، بأن صهر الرئيس دونالد ترامب، سيقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع القادم لينشر "صفقة القرن" على قادة ورؤساء منطقة الشرق الأوسط، من بينها مصر والسعودية وإسرائيل، وذلك بعد انتهاء قمة سنغافورة بين الرئيسين، الأمريكي والكوري الشمالي صباح اليوم.

و ذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الطرف الأمريكي يرغب في سماع آراء قادة ورؤوساء منطقة الشرق الأوسط حول خطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن، حيث يحضر إلى القاهرة صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ويلتقي بالمسؤولين المصريين وكذلك السعوديين ومنها إلى إسرائيل، حيث يحضر ومعه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات.

يشار إلى أن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد طار أول من أمس الأحد، إلى البيت الأبيض، لمناقشة الصفقة نفسها.


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