طرد مذيعة كويتية على الهواء مباشرة!

جهينة نيوز:

طردت المذيعة الكويتية أمل العوضة خلال عرض مباشر لبرنامجها عبر شاشة التلفزيون الكويتي بسبب انتقادات المشاهدين لفستانها الذي اعتبروه غير مناسب لشهر رمضان المبارك و"فاضح".

أمل، البالغة من العمر 29 عاماً، أعلنت على الهواء مباشرة أن منتج البرنامج طلب منها التوقف عن تقديم البرنامج والخروج من الاستوديو حالاً.

وكشفت أمل تفاصيل ما حدث معها، بقولها: "قدمت 24 حلقة في برنامج لمسة فوز ويكفيني فخر ان طالعة على شاشة تليفزيون الكويت ومع الأستاذ الكبير محمد اللويس".

وأضافت: "عاهدت نفسي في شهر رمضان الكريم أن أكون حريصة في لبسي وطريقة كلامي.. آخر 3 دقايق بعد حلقة 24 بالبرنامج سمعت أحد الأشخاص يطالب بعدم ظهوري مرة أخرى، دون ذكر أسباب"، مؤكدة أنه كان هناك نية مبيتة لإيقافها دون أن تعرف السبب.

وفي النهاية طالبت وزارة الإعلام الكويتية بإصدار بيان توضيحي لما حدث معها والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إيقافها عن تقديم البرنامج.