ريال مدريد يعلن اسم مدربه الجديد

جهينة نيوز:

أعلن ريال مدريد الإسباني تعيين جولن لوبيتيغي، كمدرب جديد للفريق، بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أسابيع.

ويقود لوبيتيغي المنتخب الإسباني خلال مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أيام، على أن يشرف على تدريب "النادي الملكي" بعد نهاية المونديال.

وأعلن ريال مدريد، قراره المفاجئ في بيان، أن "جولن لوبيتيغي سيكون مدرب الفريق الأول في المواسم الثلاثة المقبلة".

ولم يكن المدرب الإسباني ضمن المرشحين الرئيسيين لتولي مهمة تدريب الملكي، الأمر الذي أثار مفاجأة في أوساط كرة القدم، خاصة وأن لوبيتيغي يشرف على تدريب المنتخب الإسباني.

وسبق لحارس المرمى السابق لوبيتيغي تدريب بورتو البرتغالي، والمنتخب الإسباني بفئاته السنية المختلفة.

وكان الفرنسي زيدان قد استقال من تدريب ريال مدريد بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة على التوالي، الأمر الذي دفع النادي الملكي للبحث عن بديل سريع للموسم القادم.

المصدر Sky news