رئيس "فيفا" : لا أضمن عدم وقوع أحداث عنصرية في مونديال روسيا

جهينة نيوز:

قال السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنه لا يضمن عدم وقوع أي أحداث عنصرية خلال منافسات بطولة كأس العالم التي ستنطلق في روسيا بعد غد الخميس.

وفي تصريح لصحيفة "بليك" السويسرية، اليوم الثلاثاء، أكد رئيس "فيفا"، "محاربة العنصرية يعتبر بمثابة تحد كبير بالنسبة لأكبر منظومة رياضية على مستوى العالم".

وأضاف "سيكون هناك مراقبون في كل ملعب من ملاعب المونديال، ليقوموا بإعداد تقرير لنا بشان ترديد أي جمهور لهتاف عنصري ضد لاعب بعينه أو دولة بعينها".

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران الجاري إلى 15 يوليو/ تموز المقبل.