مسؤول أميركي: أي اتفاق بين اميركا وكوريا الشمالية يجب أن يوافق عليه الكونغرس

جهينة نيوز

أعلن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ​ليندسي غراهام​ أن "أي اتفاق يتم بين ​الولايات المتحدة​ و​كوريا الشمالية​ خلال القمة التي جرت بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وزعيم كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​، يجب أن يوافق عليه ​الكونغرس​".

وأشار غراهام، في تصريح له، الى "أنني لا أريد أن أرى التفاصيل وحسب بل أريد أن أصوت عليها"، متوجهاً الى ترامب بالقول "أنا أؤيدك ولكن أي شيء تتفاوض بشأنه مع كوريا الشمالية يجب أن يأتي للكونغرس للحصول على موافقة منا".

كما لفت الى "وجود بعض الشكوك فيما يخص تفاصيل اتفاق نزع السلاح النووي الذي توصل إليه ترامب مع كيم"، موضحاً أنه "يعتقد بأن ترامب أقنع كيم بأن تخليه عن أسلحته النووية أفضل من الاحتفاظ بها وهذا هو الهدف".

وتجدر الاشارة الى أنه وقع ترامب وكيم خلال القمة التي أجريت في ​سنغافورة​ على اتفاق يلزم الولايات المتحدة بضمانات أمنية غير محددة مقابل نزع السلاح النووي من شبه ​الجزيرة​ الكورية.