ملكة جمال العراق تنشر فيديو برفقة ملكة جمال العدوّ من قلب الأراضي المحتلّة

جهينة نيوز

نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة عيدان مقطع فيديو وصورًا تجمعها بملكة جمال العدوّ الإسرائيلي السابقة أثناء زيارة تقوم بها الى الأراضي المحتلّة.

وفي فيديو قصير نشرته على حسابها على موقع "إنستغرام"، أطلّت عيدان موجّهة التحية باللغة العبرية "شالوم"، فيما ألقت هدار جانديلسمان، التي كانت تجلس الى جانبها، التحيّة باللغة العربية قائلة: سلام.

وأرفقت عيدان الفيديو بتعليق قالت فيه: "شالوم... سلام من القدس أورشليم".

وخلال زيارتها الى القدس المحتلّ، تجوّلت عيدان في سوق "محانيه يهودا" والتقطت صورة في أحد المطاعم مرفقة إيّاها بتعليق: "مطعم يهودي عراقي في القدس عندهم.. بامية تجنن".

ردود الفعل جاءت غاضبة من متابعي عيدان الذين راحوا يشتمونها ويؤكّدون أن القدس كانت وما تزال عاصمة فلسطين المحتلّ.