بدء عمليات تصوير الفيلم الروائي الطويل "نجمة الصبح" للمخرج جود سعيد

جهينة نيوز

أطلقت المؤسسة العامة للسينما عمليات تصوير الفيلم الروائي الطويل /نجمة الصبح / للمخرج جود سعيد وتاليفه بالمشاركة مع سماح القتال وذلك في منطقة صلنفة.

وتنطلق حكاية الفيلم عام 2013 حيث الواقع المتوتر لوطن يعيش حالة قلق نتيجة الكثير من العنف والخوف الذى يحوطه عبر حكاية عن نساء فى زمن تتلاحق فيه الاحداث العنيفة وصراع بين الخير والشر ومصير نساء مختطفات وحكاية عن الحب و المطر والوطن.

ويأتى الفيلم كسابع تعاون بين المخرج سعيد ومؤسسة السينما بعد أفلامه /مرة أخرى/ و/صديقى الاخير/ و/بانتظار الخريف/ و/مطر حمص/ و /رجل وثلاثة أيام/ و /درب السما/ الذى لم يعرض بعد كما قدم سعيد مع القطاع الخاص فيلم مسافرو الحرب الذى لم يعرض بعد أيضا.

وفي البطاقة الفنية للفيلم بطولة / محمد الاحمد / و حسين عباس/ ولجين اسماعيل/و يوسف المقبل/ ورنا جمول/و مأمون الخطيب/ وكرم الشعرانى /و نسرين فندى /وسارة وناديا صدقى وغيرهم، مدير الانتاج

/ سامر رحال، مدير التصوير / عقبة عز الدين/، تعاون فنى/ أحمد ابراهيم احمد/ ووائل عز الدين/، مهندس الصوت /مهدى رحيم زاده/ ، تصميم مكياج/ أحمد حيدر/ تصميم ملابس/ ريا قطيش/، مساعد مخرج أول

/علي الابراهيم/.