موغيريني: التوصل لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يمكن بعد لقاء القمة

جهينة نيوز

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن قمة الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي تشير إلى أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية تم التوصل إليه، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز ودعم المفاوضات والخطوات الأخرى الرامية إلى تعزيز الثقة في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الممثلة العليا في بيان: "يظل الهدف النهائي الذي يتشاطره المجتمع الدولي بأكمله والذي أعرب عنه مجلس الأمن الدولي هو نزع شبه الجزيرة الكورية للأسلحة النووية بشكل كامل وهو قابل للتحقق ولا رجعة فيه. بيان مشترك الذي وقعه اليوم زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يعطي إشارة واضحة على أن الهدف يمكن تحقيقه".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لتسهيل ودعم المفاوضات اللاحقة والخطوات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الثقة وضمان السلام الدائم والأمن والازدهار في شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية".

سبوتنيك