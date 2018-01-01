استشهاد 12 مدنياً في ريف الحسكة بمجزرة جديدة لطيران “التحالف”

جهينة نيوز

ارتكب طيران “التحالف” الذي تقوده امريكا اليوم مجزرة جديدة في قرية تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي الشرقي تسببت باستشهاد وجرح 14 مدنيا من عائلة واحدة وذلك بعد أقل من 24 ساعة على ارتكابه مجزرة في قرية خويبيرة بالريف الجنوبي.

وأفادت مصادر أهلية بأن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” قصفت فجر اليوم منازل المدنيين في قرية تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما أسفر عن استشهاد 12 مدنيا وإصابة اثنين آخرين هما فيصل الباشا وطفله وجميعهم من عائلة حسون الباشا.

وفي محاولة منه للضغط على أهالي الريف الجنوبي للحسكة لإجبارهم على الانضمام إلى مجموعات “قسد” أو مساعدتهم لدخول قراهم يكثف “التحالف الدولي” من اعتداءاته خلال الايام الاخيرة على التجمعات السكانية بريف منطقة الشدادي حيث يتعمد قصف القرى والتجمعات السكانية بمختلف أنواع الأسلحة تمهيدا لاحتلال مجموعات “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة للمنطقة.