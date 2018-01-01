روسيا: المفاوضات الحل الامثل لتسوية الازمة في شبه الجزيرة الكورية والمشكلات في باقي مناطق العالم

جهينة نيوز

اكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان المفاوضات هي افضل طريقة لتسوية الازمة في شبه الجزيرة الكورية ولحل المشاكل والخلافات الدولية ولاحلال الاستقرار العالمي.

ونقلت سبوتنيك عن ريابكوف قوله في سياق تعليقه على القمة الامريكية الكورية الشمالية اليوم نعتبر أنه كلما زادت فرص التسوية عبر المفاوضات في الاطار الذى عقد اليوم كان الامر أفضل ليس فقط للوضع في شمال شرق اسيا بل للاستقرار العالمى أيضا.

وأضاف وفى حال حصلت سابقة ايجابية فى مسالة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية نحن سنرحب ليس فقط بذلك بل سنقدم أيضا أقصى قدر من المساهمة والدعم من الناحية السياسية مشيرا الى ان موسكو تتوقع أن يؤدى هذا الطريق فى النهاية الى فتح الفرص أمام التعاون الاقتصادى الطبيعي في شبه الجزيرة الكورية.

ووقع الرئيس الامريكى دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم وثيقة مشتركة شاملة فى أعقاب القمة التى جمعتهما فى سنغافورة تضمنت التزام بيونغ يانغ باخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.