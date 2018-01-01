في إطار مشاركتها في برنامج 21 يوماً من رعاية ييلو! MTN تُقيم مأدبة إفطار رمضانية في دار سيد قريش بدمشق

جهينة نيوز:

أعلنت شركة MTN سوريا عن إطلاق مشاريعها ضمن برنامج 21 يوماً من رعاية ييلو!، أحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية لدى مجموعة MTN، والذي تشارك فيه جميع شركات المجموعة خلال الفترة من 1 وحتى 21 حزيران من كل عام، ويتم خلاله العمل على مشاريع يُشارك في تنفيذها موظفو MTN، بالشكل الذي يضمن مشاركتهم الفعالة والفاعلة في تنمية وتطوير المجتمعات التي يتواجدوا فيها.

حيث أعلنت MTN سوريا أنها ستشارك في برنامج 21 يوماً من رعاة ييلو!، من خلال ثلاثة مشاريع تُركز على تمكين الشباب، وذلك بهدف توفير الدعم المطلوب لهم، سواءً خلال مراحل تعليمهم المختلفة، أو حتى في مرحلة الدخول إلى سوق العمل، وذلك بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع الأهلي الفاعلة في سورية.

وفي هذا الإطار، أقامت شركة MTN حَفل إفطار رمضاني في دار سيد قريش للأيتام بدمشق، وذلك يوم الأحد 10 حزيران، بِمشاركة عدد كبير من موظفي MTN، الذين ساهموا في تحضير ومشاركة وجبة الإفطار مع أكثر من 300 طفل يتيم، ضمن أجواء من الألفة والمحبة.

السيد عامر القصار، مدير دائرة العلاقات العامة، تحدث عن مشروع 21 يوماً من رعاية ييلو! فقال: "نشارك في كل عام مع زملائنا في سورية وكافة الدول التي تتواجد فيها المجموعة، تنفيذ هذا البرنامج والذي يُعد من أهم برامج المسؤولية الاجتماعية، كونه يستهدف تمكين الشباب بشكل رئيسي، وإتاحة الفرصة أمامهم لمزيد من الإبداع والتفوق".

ويضيف القصار: "سنساهم هذا العام من خلال ثلاثة مشاريع هامة، فبالإضافة لإفطار دار سيد قريش، سنقوم بدعوة أكثر من 250 طالباً جامعياً لحضور يوم تفاعلي مع موظفينا، بهدف مساعدتهم في بناء حياتهم المهنية، كما سنقوم بتأهيل مختبر الحاسوب في مدينة الباسل الجامعية بدمشق".

هذا وكان لزيارة MTN وَقعاً إيجابياُ لِكل من حَضر حَفل الإفطار، وخاصَة الأطفال الأيتام الذين شَعروا بأجواء رمضان الحقيقية التي تَتسم بالخير والعطاء والتواصل مع عائلة MTN. حيث تم اختتام الحفل بتوزيع مَجموعة من الأجهزة اللوحية لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية في الدار،

مدعومة بإنترنت مجاني من MTN، والتي من شأنها تقديم الدعم اللازم لهم في إتمام مشوارهم الدراسي والتعليمي بفعّالية وسهولة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "21 يوماً من رعاية ييلو!" والذي تهدف MTN من خلاله إلى دَعم المُجتمع السوري بكافة المجالات التعليمية والتنموية والاجتماعية، هو جزء من برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية، والذي يهدف لجعل حياة الناس أكثر إشراقاً.

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حول MTN سوريا

MTN سوريا هي الشركة الرائدة في توفير خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، والتي تمنح التغطية الخلوية وحلول الأعمال العصرية بكافة أنحاء سورية. تم إطلاق MTN سوريا في العام 2001، حيث كانت البداية لحقبة جديدة من الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد. تقدم MTN سوريا خدمات الهاتف الجوال المتطورة وخدمات الإنترنت الثابت والمتنقل السريع، فضلا عن الخدمات المجتمعية والمشاريع التي تدعم الشعب السوري. MTN سوريا هي جزء من مجموعة MTN العالمية التي تضم مجموعة من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعددة الجنسيات، تم انشائها في عام 1994 وتعمل الآن في 22 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط.

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