آبي يعرب عن استعداده لمفاوضة كيم بشكل مباشر

جهينة نيوز

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن تصميمه الكامل، لإجراء مفاوضات مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بهدف حل المشاكل العالقة وبالذات قضية اليابانيين المخطوفين.

وقال السكرتير العام للحكومة اليابانية، يوشيهيد سوجا، في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم، إن بلاده تعتزم مناقشة هذه المشاكل مع الجانب الكوري الشمالي بشكل مباشر.

وشدد على أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مصمم على إجراء مفاوضات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ولا يوجد أي تغيرات في موقفه هذا.

يذكر أن قضية المواطنين اليابانيين المختطفين لا تزال أهم حجر عثرة في العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية على مدى العقود الأخيرة.

وعام 2002 اعترفت بيونغ يانغ باختطاف 13 مواطنا يابانيا وسمحت لـ 5 منهم بالعودة إلى وطنهم. أما البقية فأعلنت أنهم ماتوا ونقل رفاتهم إلى أقربائهم، غير أن طوكيو شككت في صحة هذه المعلومات، وطالبت بيونغ يانغ أكثر من مرة بحل هذه المسألة بشكل نهائي لكن كوريا الشمالية تصر على أن هذه القضية قد تم حلها. لكن الأمل عاد بعد قمة الكوريتين الناجحة، وقمة كيم وترامب في سنغافورة.