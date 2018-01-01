مغربي ضمن قائمة أفضل اللاعبين الشباب المشاركين في مونديال روسيا

جهينة نيوز

نشرت صحيفة "le monde" الفرنسية قائمة بأفضل اللاعبين الشباب، الذين سيشاركون مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم (مونديال روسيا 2018)

وضمت القائمة نجم نادي شالكه والمنتخب المغربي أمين حارت، الذي توج في الموسم المنصرم، بجائزة أحسن لاعب صاعد في الدوري الألماني حسب موقع روسيا اليوم.

وشملت القائمة أيضا نجم نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، ماركو أسينسيو، والمكسيكي إيرفينغ لوسانو، والبرتغالي غونسالو غيديش، والأرجنتيني كريستيان بافون، إضافة إلى النجم الروسي الصاعد ألكسندر غولوفين.

تجدر الإشارة إلى أن حارت (20 عاما)، شارك في أول مباراة مع "أسود الأطلس" في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا، أمام الغابون في أكتوبر 2017، واختاره المدرب هيرفي رينارد، ضمن القائمة النهائية للمغرب التي ستشارك في بطولة كأس العالم المقبلة.