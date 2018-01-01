خربوطلي يوجه بتكثيف حملات مكافحة الاعتداءات على الشبكة الكهربائية وتخفيض الفاقد وتأمين استقرار المنظومة

جهينة نيوز

اكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي خلال الاجتماع الذي ترأسه في المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والذي ضم مدراء الشركات في مؤسسة توزيع الكهرباء ضرورة تقييم العمل وتطويره وعرض الرؤى الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها للعام 2018.

وشدد الوزير خربوطلي على ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للعمل على تخفيض الفاقد بشقيه الفني والتجاري من خلال مكافحة الاعتداءات على الشبكة الكهربائية وانهاء هذه الظاهرة الخطيرة لما لها من اثر سلبي على الشبكة وواقع التيار وخاصة لكبار المستهلكين وتنظيم حملات دورية وشبه يومية يترأسها المدراء العامين للحفاظ على المال العام ولتطوير الواقع الاقتصادي في قطاع الكهرباء الذي يعتبر من مكونات صمود الدولة السورية وقطاع الكهرباء .

وقدم المدراء العامون بالشركات شرحاً مفصلاً عن تتبع تنفيذ الخطط الموضوعة والمتعلقة بالواردات والجباية والفاقد الكهربائي وبكل مدخلات ومخرجات القطاع المادية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي لقطاع الكهرباء .

ووجه الوزير في الختام بضرورة الاهتمام بتلبية الاخوة المواطنين ومعالجة الشكاوى بالسرعة القصوى وخاصة خلال أيام العيد و ضرورة الاهتمام بالتدريب لخلق كادر بشري وصف ثاني يستطيع أن يقود المرحلة المقبلة لكونه العنصر الأهم في بناء أي مؤسسة وإنجاح العمل ، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة لتطوير الذات والارتقاء إلى مستوى القائد الإداري الناجح القادر على مواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة والتحديات ما بعد الأزمة.