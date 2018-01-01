مبيعات بي.إم.دبليو انخفضت في ايار وسط ترقب لخفض رسوم بالصين

جهينة نيوز

قالت شركة بي.إم.دبليو إن مبيعات السيارات انخفضت 2.1 بالمئة في مايو أيار بفعل رسوم صينية وإطلاق طراز جديد وانخفاض نسبته 13.6 بالمئة في عمليات التسليم بألمانيا بعد أن بدأت مدن مثل هامبورغ حظر سير سيارات الديزل الأقدم في شوارع رئيسية.

وذكرت الشركة أن خطط بي.إم.دبليو إجراء تعديلات في مصنعها بالصين لإنتاج الطراز إكس 3 محليا بدلا من استيراده من الولايات المتحدة قد أثرت سلبا على توافر هذا الطراز في أكبر سوق للسيارات في العالم.

كما تراجعت طلبيات العملاء في الصين بعد أن أعلنت بكين أنها ستخفض الرسوم على السيارات المستوردة من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة اعتبارا من أول يوليو تموز.

رويترز