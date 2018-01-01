مقتل أربعة اطفال بعد احتجازهم كرهائن في فلوريدا الاميركية

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة الاميركية مقتل اربعة اطفال بعد احتجازهم كرهائن بمدينة اورلاندو وسط ولاية فلوريدا الاميركية.

ونقلت شبكة /سى ان ان/ الاميركية عن رئيس شرطة أورلاندو جون مينا قوله خلال مؤتمر صحفي امس "ان شرطة مدينة اورلاندو تلقت بلاغا هاتفيا حول حادثة عنف منزلي حيث هرعت لموقع الحادث وعثرت على رجل مسلح يتحصن في شقة سكنية محتجزا اربعة اطفال" مشيرا الى ان رجال الشرطة وبعد مواجهة

استمرت لاكثر من عشرين ساعة مع المسلح تمكنوا من دخول الشقة الا انهم وجدوا الاطفال الاربعة مقتولين بطلقات نارية.

وافادت معلومات اخرى باصابة احد رجال الشرطة خلال تبادل اطلاق النار مع المسلح الذى احتجز الاطفال الاربعة.

ويؤشر تزايد وتصاعد حوادث اطلاق النار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية الى حجم الازمات التى يعانى منها المجتمع الاميركي والتي تتفاقم بشكل مستمر فى ظل استمرار السياسات الاجتماعية والثقافية للادارات الاميركية المتعاقبة على مستوى الداخل الاميركي اضافة الى السياسات الخارجية الداعمة للارهاب والحروب وافتعال الازمات والنزاعات على مستوى العالم.