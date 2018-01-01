إصدار برامج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية لعام 2018

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية اليوم برنامج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بمختلف فروعها لعام 2018.

وأوضحت الوزارة فى اعلانها أن امتحانات الدورة الثانية تبدأ فى ال 29 من شهر تموز المقبل وتستمر حتى ال 7 من شهر اب المقبل للشهادة الثانوية العامة الفرع الادبى وحتى ال8 منه للفرع العلمي والتاسع منه للثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والحادي عشر منه للثانوية الشرعية.

وبينت الوزارة أن الامتحانات العملية للشهادة الثانوية المهنية الصناعية والنسوية تبدأ فى ال22 من تموز المقبل وتنتهى فى ال26 منه.

وأشارت الوزارة الى أنه يمكن الاطلاع على البرامج الامتحانية من خلال زيارة موقعها الالكتروني.

وانتهت اليوم امتحانات الدورة الاولى للشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي فيما انتهت امتحانات الفرع الادبى الاحد الماضى وتتواصل امتحانات شهادة الدراسة الثانوية الشرعية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.