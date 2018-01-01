مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم: هدفنا تحقيق الإنجاز في نهائيات آسيا!

جهينة نيوز

بدأ منتخب سورية للرجال بكرة القدم معسكره الداخلي مساء أمس على ملعب الفيحاء بدمشق ويستمر أربعة أيام قبل توجهه إلى النمسا لإجراء معسكره الخارجي الذي تتخلله مباريات ودية مع أندية أوروبية استعدادا لنهائيات آسيا مطلع العام القادم في الإمارات العربية المتحدة.

وأشرف المدرب الألماني بيرند شتانغه على الحصة التدريبية الاولى التي شهدت التزام 26 لاعبا هم ابراهيم عالمة وأحمد مدنية وخالد حاج عثمان ومؤيد الخولي وشعيب العلي وعبد الملك عنيزان وخالد المبيض وعز الدين عوض وكامل كواية وباسل مصطفى وثائر كرومة وملهم بابولي وأحمد الأشقر ومارديك مردكيان و فهد اليوسف ويوسف قلفا وعمرو الميداني وتامر حاج محمد وعمرو جنيات وإسراء حموية وجهاد الباعور وهادي المصري وأحمد الصالح ومحمود المواس وحميد ميدو وعمر السومة.

وتعذر التحاق عدي جفال لظروف خارجة عن إرادته منعته من الحصول على الفيزا النمساوية وعمر خريبين لالتزامه مع ناديه الهلال السعودي في معسكر في أوروبا وعدم موافقة إدارته لكون معسكر المنتخب خارج أيام الفيفا وأسامة أومري لتواجده في قطر للحصول على الفيزا الخاصة بمعسكر فريقه بأوروبا وسيلتحق مع المنتخب في الحصة التدريبية التالية وعلاء دالي للسبب نفسه.

ركز الألماني شتانغه خلال المران الأول على تمارين متوسطة الشدة معظمها استشفائي لاستعادة اللاعبين حالتهم البدنية الجيدة بعد فترة الراحة ووصول البعض من السفر وتخللت التدريب تقسيمة خاصة بين اللاعبين وخضع اللاعب هادي المصري لتدريبات خاصة بإشراف المعالج الفيزيائي عزت شقالو ستتبع ظهر اليوم بإجراء صورة شعاعية تحدد جهوزيته لمتابعة المعسكر في حين يغيب يوسف قلفا عن باقي أيام المعسكر لأسباب خاصة.

وحسب المنسق الإعلامي للمنتخب بشار محمد فإن شتانغه أكد خلال اجتماعه باللاعبين في بداية المعسكر على أهمية الاستحقاق الآسيوي ودور كل لاعب داخل المستطيل الأخضر وخارجه وبذل أفضل جهد لتقديم صورة جيدة عن اللاعب السوري في جو من الثقة والاحترام بين الجميع والتركيز على تحقيق الهدف بتحقيق انجاز في آسيا 2019.

وأضاف المدرب إنه في نهاية المعسكر الحالي سنختار التشكيلة المثالية التي ستخوض معسكر النمسا وسينضم لها ثلاثة لاعبين مغتربين هم اياز عثمان لاعب دينامو ذريسدن الألماني ومحمد عثمان لاعب هيراكليس الهولندي وسيمون امين لاعب اورتيرو السويدي لتقييم امكاناتهم ومدى قدرتهم على مساندتنا مع التأكيد على أن معيار انتقاء اللاعبين سيكون بحسب أداء اللاعب وفعاليته وجهوزيته سواء أكان لاعبا محليا أم محترفا وقرار مشاركة اللاعب هو قرار المدرب وشعارنا في المرحلة القادمة الأولوية للفريق وليس للفرد ونجاحنا بتطبيقه يعني قدرتنا على المنافسة وتحقيق الهدف المطلوب.

ويستكمل المنتخب تدريباته اليوم عند العاشرة مساء في ملعب الفيحاء بغياب لاعبي الجيش والاتحاد والشرطة لانضمامهم لأنديتهم لخوض لقاءات اياب كأس الجمهورية التي ستقام غدا على أن ينضموا للمعسكر يوم الخميس القادم.

سانا