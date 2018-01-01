تراجع اسعار الذهب بفعل قوة الدولار بعد اجتماع ترامب وكيم

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار عقب قمة إيجابية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتترقب الأسواق الآن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الأرجح برفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1297.96 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.1 بالمئة أيضا إلى 1301.90 دولار للأوقية.

وبلغ الدولار أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الين يوم الثلاثاء، وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اتفاقا ”شاملا“ خلال قمة تاريخية تهدف إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب إن القمة التي عقدها مع كيم في سنغافورة وحظيت بمتابعة وثيقة كانت ”إيجابية للغاية حقا“، وإنه يتوقع بدء عملية نزع السلاح النووي ”بسرعة جدا جدا“.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعها الذي يبدأ في وقت لاحق يوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم الأربعاء.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي اجتماعات بخصوص السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 16.87 دولار للأوقية. وبلغ المعدن أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 16.95 دولار للأوقية يوم الاثنين.

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1020 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 905.90 دولار للأوقية. وكان البلاتين لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 910.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.