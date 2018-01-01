طوكيو: نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية ربما يستغرق عدة عقود

جهينة نيوز

يعتقد وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، أن تنفيذ عملية نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، بشكل كامل بما في ذلك تصفية المنشآت النووية، قد يستغرق عدة عقود.

وقال الوزير اليوم خلال اجتماع لجنة الدفاع والسياسة الخارجية لمجلس الشيوخ في البرلمان الياباني: "هناك عدة مكونات لنزع السلاح النووي. وعملية تصفية المنشآت النووية بالكامل قد تتطلب عدة عقود، لكن تدمير السلاح النووي وتعطيل عمل المنشآت المرتبطة بذلك لا يتطلب الوقت الكثير".

وأشار الوزير كذلك، إلى أن بلاده مستعدة، لتقديم الدعم الضروري في حال سمحت كوريا الشمالية لفريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية.

وعقدت اليوم في جزيرة سنتوسا بسنغافورة، قمة كيم- ترامب التاريخية. وفي ختامها وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وثيقة أخذت بيونغ يانغ، في إطارها، على عاتقها التزاما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية من جانب واشنطن.

المصدر: تاس