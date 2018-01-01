ترامب: كيم تعهد بالتخلص من الأسلحة النووية وسنرفع العقوبات عن بلاده عندما نثق بأن هذه الاسلحة "حيدت"!

جهينة نيوز

تعهد ترامب بإلغاء العقوبات ضد كوريا الشمالية عندما لن يكون لدى بيونغ يانغ أسلحة نووية جاهزة للاستخدام.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة: "سيتم إلغاء العقوبات بمجرد أن يكون من الواضح أنها غير قادرة على استخدام الأسلحة النووية" وأضاف أنه يتطلع إلى هذه اللحظة.

وأكد ترامب أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تعهد بالعمل على التخلص من الأسلحة النووية في القريب العاجل.

وعقد صباح اليوم لقاء تاريخي بين الزعيمين الأميركي والكوري الشمالي في فندق " كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول وجها لوجه بين الزعيمين وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار/مايو الفائت، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأكد استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق.