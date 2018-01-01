محمد صلاح غير جاهز طبيا للعب في أولى مباريات كأس العالم 2018!

جهينة نيوز:

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري صعوبة لعب محمد صلاح أمام الأوروغواي يوم الجمعة المقبل في أولى مباريات الفراعنة بكأس العالم 2018.

وقال أبو العلا “محمد صلاح غير جاهز طبيا بنسبة 100 % للعب أساسياً“.

وأضاف “كل ما نفعله في الفترة الحالية من تأهيل وعلاج حتى يتمكن اللاعب من اللحاق بجزء ولو بسيط من المباراة التي تقام بعد 4 أيام، وإن كان هذا صعب أيضاً“.

ويلتقي المنتخب المصري في اللقاء الثاني بدور المجموعات ضد روسيا يوم الثلاثاء 19 حزيران.

وأصيب محمد صلاح في الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بعد تدخل عنيف من قبل اللاعب سيرخيو راموس.

وخاض منتخب مصر 3 مباريات ودية مع الكويت وكولومبيا وبلجيكا، وسط غياب نجمه صلاح، دون أن يتمكن من تحقيق الفوز في أي منها.