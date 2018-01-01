خط توتر بين الرقة والحسكة في الخدمة بعد 3 سنوات خروج عن الخدمة

جهينة نيوز

وضعت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة خط التوتر 230 ك.ف الرقة الحسكة القادم من سد الفرات بالخدمة الفعلية بعد إنجاز أعمال إصلاحه من قبل ورشات مديرية نقل الطاقة.

وكان خط توتر نقل الطاقة الواصل بين محافظتي الرقة والحسكة قد تعرض لأعمال تخريب على يد التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى خروجه عن الخدمة لمدة تجاوزت 3 سنوات.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة في تصريح لسانا اليوم إن عمليات الإصلاح تضمنت نصب 14برجا على طول الخط مع كامل الشبكة وإنجاز أكثر من 13فتحة ربط بين الأبراج.

ولفت إلى أهمية وضع الخط في الخدمة لجهة ايصال التيار الكهربائي إلى المحافظة مباشرة دون المرور بمحطة تحويل مبروكة وتقليص المسافة ما ينعكس إيجابا على وثوقية الشبكة وتحسن وضع التيار الكهربائي.

وأشار العكلة إلى أنه تم تخصيص كامل الكمية الواردة عبر الخط لمنطقتي الحسكة والقامشلي مع الابقاء على تغذية مناطق/عامودا وتل تمر وتل أبيض والدرباسية وراس العين/عبر محطة مبروكة وبكمية 50 ميغا يوميا ليصبح بذلك اجمالي الكمية الواردة للمحافظة نحو 140 ميغا واط يوميا منها 50 ميغا عبر خط توتر الرقة الحسكة ومثلها عبر محطة تحويل مبروكة و 40 ميغا يتم انتاجها بمحطة توليد السويدية تخصص كمياتها غالبا للخطط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي.