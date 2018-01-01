القضاء على 4 ارهابيين وتدمير احدى الياتهم في محيط اللطامنة بريف حماة

جهينة نيوز

نفذت وحدة من الجيش عملية نوعية على تجمع للمجموعات الارهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" في ريف حماة الشمالي.

ووجهت وحدة من الجيش رمايات مركزة على تجمع وتحرك للمجموعات الارهابية فى محيط بلدة اللطامنة بالريف الشمالى ما أسفر عن تدمير الية ومقتل 4 ارهابيين كانوا على متنها من بينهم الارهابي

زاهر المحمود.

وتضم المجموعات الارهابية المنتشرة فى بلدة اللطامنة ومحيطها شمال مدينة حماة بنحو /35/ كم مرتزقة اجانب تسللوا عبر الحدود التركية وتعتدى بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بقذائف الهاون والصواريخ.

سانا