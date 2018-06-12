كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين في أزمة قلبية!

جهينة نيوز

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن لاري كادلو كبير مستشاريه الاقتصاديين، والمدافع القوي عن نهج الرئيس دونالد ترامب الصارم بشأن التجارة العالمية، في حالة طيبة في مستشفى في منطقة واشنطن بعدما أصيب بأزمة قلبية.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق إصابة كادلو بأزمة قلبية.

وقال ترامب على تويتر قبل دقائق من اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة ”العظيم لاري كادلو، الذي كان يعمل بجد شديد على شؤون التجارة والاقتصاد، أصيب للتو بأزمة قلبية. هو الآن في مركز والتر ريد الطبي“.

وفي وقت لاحق أصدرت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض والتي ترافق الرئيس بيانا ذكر أن أطباء كادلو قالوا إنه أصيب ”بأزمة قلبية بسيطة للغاية“.

وقالت ”لاري حاليا في حالة طيبة ... ويتوقع الأطباء أن يتماثل للشفاء تماما وبسرعة“.

وكان ترامب قد استعان في مارس آذار بكادلو (70 عاما) ليحل محل جاري كون كمدير للمجلس الاقتصادي الوطني.