النفط يرتفع مع إشادة ترامب باجتماع إيجابي مع كيم

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط بموازاة الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أحرزت ”تقدما كبيرا“ معززا الآمال بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وكبحت مؤشرات على تنامي إنتاج كبار المنتجين روسيا والولايات المتحدة والسعودية مكاسب الأسعار.

وقال متعاملون إن النشاط اتسم بالهدوء أيضا قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفائها في 22 يونيو حزيران والذي قد يحدد سياسة الإنتاج لعدة منتجين كبار.

و كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.55 دولار للبرميل مرتفعة تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66.24 دولار بزيادة 14 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وارتفعت الأسواق العالمية بعد أن قال ترامب إن اجتماعه المتابع عن كثب مع كيم يوم الثلاثاء قد حقق ”تقدما كبيرا“ وكان ”إيجابيا للغاية حقا“ وذلك عقب توقيعه وكيم وثيقة إثر محادثات في إطار جهود إنهاء المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت شانون ريفكين مديرة الاستثمار لدى ريفكين الاسترالية للأوراق المالية ”أي نتيجة إيجابية قد تصبح نبأ طيبا للأسواق.“

رويترز