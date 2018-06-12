ترامب خلال لقائه كيم جونغ أون: سيكون لدينا علاقات ممتازة

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء إن اجتماعه مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، بحد ذاته نجاح، وأعرب عن أمله في أن تتشكل فيما بينهما علاقات ممتازة.

وقال ترامب مفتتحا اجتماعه مع كيم جونغ أون: "إنه شرف لي، سيكون لدينا علاقة ممتازة، ولا شك لدي".

وعقب انتهاء اجتماعه الفردي وجها لوجهه مع كيم جونغ أون، شدد ترامب مجددا على أن لديه "علاقات ممتازة " مع زعيم كوريا الشمالية، وأضاف أيضا إن الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كان "جيدا جدا جدا".

وانطلق لقاء الزعيمين التاريخي في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيش في فندق " كابيلا" بجزيرة سينتوس، حيث يجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.