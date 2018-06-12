كيم جونغ أون لترامب: ارغب بتطوير تعاون وثيق بالرغم من تقييد الماضي لارجلنا ومنعنا من السماع والرؤية

جهينة نيوز

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال اجتماع القمة الأول بين الولايات المتحدة و بلاده في سنغافورة، اليوم الثلاثاء عن أمله في أن تتغلب كلا من بوينغ يانغ وواشنطن على المشاكل فى علاقاتهما.

وقال كيم جونغ أون: "جئنا إلى هنا بعد أن تجاوزنا كل شيء، على الرغم من أن الماضي قيد أرجلنا ومنعنا من السماع و الرؤية"، وأكد ترامب عقب ذلك قائلا: "هذا صحيح".

وصرح كيم جونغ أون عقب لقائه المنفرد مع ترامب في سنغافورة بأنه يرغب في تطوير تعاون وثيق مع الرئيس الأمريكي.

وبحسب صحيفة ستريتس تايمز، فإن كيم أبدى استعداده للعمل بشكل وثيق مع ترامب حتى على الرغم من الصعوبات والعقبات المحتملة.

وانطلق لقاء الزعيمين التاريخي في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيش في فندق " كابيلا" بجزيرة سينتوس، حيث يجتمع ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه لأول مرة، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.