أبراج يوم الثلاثاء 12/6/2018 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم6/12: يحب المعرفة، مزاجي، صديق جيد، يقدر أن يكتشف كل يوم شيء لأنه عنيد، عصبي، يحب الاستعراض، معجب بنفسه، سريع الانفعال، متحدث، يفرض رأيه، قد تفوز أعصابه ويخسر الجولة بسبب العصبية، السنة نهاية قصة حب تؤدي لزواج البعض، أيقونة وسام أو تخرج أو نجاح، وللبعض مشاركة وفوز في معركة قانون، وللبعض علاقات مع محيطه سوف تبقى جيدة، وحل لبعض المشاكل العائلية، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم سريع بأحداث النهار جيد بتغييرات الخطط والأمور المهنية، اليوم أفكارك جيدة واتصالاتك جيدة والحظ لجانبك بقوة حتى تقوم برحلة أو سفرة قصيرة وتكتشف أشياء مخفية، اليوم بإمكانك أن تقوم بزيارة أو تستقبل زوّار أو أحد من محيطك جيران أو أخوة لتعطي رأيك أو جواب أو تتوجه بذلك لتكون أخفيت بعض التوترات ، اليوم تعمل مصالحات وتعبر عن رأيك والتنقل، ويمكن أن تنظم أوقاتك وسرعة خاطر هي مفتاح اليوم للتجلي عندك، بمعنى علاقات يومية ممتعة ونجاح اجتماعي لك بالحركة مولود الحمل

الثور: اليوم تفكر زيادة بأموالك، لكن جميع المؤشرات لا تدل على التركيز، لكن اليوم أوضاعك المالية فيها تنظيم ميزانية فيها ابتعاد عن التبذير، يمكن يطرأ يستدعي حضورك لتحصل على مكافئة مالية أو عمل جديد أو وضع مادي أفضل عن طريق تسديد ديون، بمعنى فرصة مالية على الطريق مولود الثور.

الجوزاء: القمر ببرجك، تشعر بالقوة والتحدي، آلاف الأفكار تتلاحق، تسلط عليك الأضواء، تشرق بجاذبية قصوى، قد يكون اليوم الحديث عنك أو تستقطب الاهتمام لسبب أو لأخر، تطل على فترة مميزة، اليوم شيء يدفعك لتكون في المقام الأول وتمارس نفوذ وتفرح بمستجدات لأن القمر يعطيك الهام وتشرق على محيط، تقود مسيرة ويتبعك الآخرين، يبدو أنك مستعجل اليوم، زوال لبعض المشاكل والهواجس التي كانت من يومين مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم من الممكن وجود بعض الصعوبات تحذر في انقلاب بعض الأوضاع، لحسن حظك أنك تدخل قترة تعويضية، لكن الوحي كبير والنجاح محلق، لكن يجب أن تستفيد من بعض الظروف، تستقبل الاهتمام لتبني علاقة بأسس جديدة هذه الأثناء وخاصة القمر بالجوزاء معناه لا تتسرع، لا تقطع على نفسك وعود، حاول أن تمضي يومك بعيد عن الأضواء، ولا تستهتر بالمسائل، الأفضل أن تكون اليوم خفيف الكلام وكثير الصمت، لذلك انتبه على أعصابك مولود السرطان.

الأسد: اليوم على لوائح المناضلين ضد الرياح والتحديات لأن الفرص تأتي متفاوتة ويمكن اليوم أن تفتح أمامك الأبواب المغلقة، تطل على موجة تجديد غير مسبقة، استعداد لحمل مسؤولية، اليوم أنت راضي بوجهات نظر جيدة، اليوم مسؤولياتك جيدة تندفع للعطاء بدون حساب، الحظ معك، يمكن أن تحقق شيء من أحلامك وسط ظروف ملائمة إن كان أصدقاء أومعارف جديدة أو دعوات وعزائم، بمعنى صورة عامة جيدة بتعويض نشاط اجتماعي لك مولود الأسد.

العذراء: اليوم تناقش عروض ما ويأخذك للخارج منه يدعك أن تمثل بعض الناس والفئات أو يمكن وجود أحداث تهز الوجدان وتهب المساعدة ويكون الانتصار يحمل توقيعك، لكن اليوم يوجد عمل كثير مع الغرباء والمسؤولين ووجهات النظر، عليك أن تكتشف عملك وتقدم أحسن ما عندك وتعيد النظر بالمسائل، هذا الوقت المناسب لتحافظ على سمعتك الطيبة، اليوم جيد لك للعمل مولود العذراء.

الميزان: من الصباح يفكر بالتخطيط للسفر أو يمكن أن يتلقى دعوة و انفتاح وتعلم وتكسب معرفة تطلع على أشياء كانت مخفية، والحدس له الثواب مع الحفاظ باختيار كلمات بعناية وتأكد حسن وطيبة نواياه ، اليوم للمسافات البعيدة والزوّار وللأوراق وللعملات وجيد للدراسة مولوذ الميزان.

العقرب: من الصباح تفكر بتنظيم أمورك المالية، المفروض تحمي استقرار موقعك وتكون قادر، بمعنى اليوم محتار تشكو من مزايدة جوفاء لا معنى لها في محيطك يمكن فاتورة أو استحقاقات أو يمكن يخيم عليك جو من الغموض والسرية وتعود بالماضي، لكن لك دور إيجابي في بعض الخيارات والمسارات اليوم إن كان بالتفاصيل أو الالتزامات أو بعملية شراء لو كانت مغرية لكن يوجد دفع عندك اليوم مولود العقرب.

القوس: اليوم مركز على بيت الشراكة سوف يلقي الضوء عليه موضوع الشراكة ربما يساعدك أحداً من محيطك وربما معافى وواثق من نفسك لتناقش عمل جديد أو تعمل شراكة أو وجود بعض الأعمال التي تتظلب شراكة عاطفية أو عملية، لذلك اليوم تتفاجئ بموقف حبيب يمكن وجود تصرف يقودك انفصال بموضوع بسبب عرقلة أو تأجيل، لذلك كن حذر اليوم لأن أنت بحاجة لشرح وجهة نظرك دون أن تنفعل، لو حسست بالاستفزاز كن هادئ مولود القوس.

الجدي: اليوم تعيد النظر بأمور تتوصل فيها لأجوبة عن تساؤلات كثيرة، يمكن أن تحاول أن يبقى الأمر سري ولا تأخذ فسه قرارات علنية لأنه يمكن أن تكون بأكثر من مكان، أو تجد مشاغرك ليست بالعمق الذي تتمناه لمواصلة أي علاقات أو مع العمل، لذلك اليوم وضعك الصحي وغذائك، انجز الذي تقدر عليه واطلب مساعدة لأن اليوم عمل كثير ويتراكم في اليومين القادمين مولود الجدي.

الدلو: أجواء عاطفية مميزة، اليوم مدعو لتقدم على أعمالك سعيداً وتجني ثمار جهودك وتتلقى أخبار تكون معتز في نفسك وتتلقى التهاني من كل صوب، تطل على جديد برامجك ومشاريعك وتتحمس لبعض الجهات أو أشخاص قادرين على مساعدتك ريما ترتبط بما يهدف إليه قلبك، اليوم قلب الموازين ويمكن وجود شيء يتعلق لحل بعض المشاكل ويمكن أن يكون نوع من الاستثمارات أو لحل لبعض المشاكل على صعيد معنوي أو مادي لتحقق ربح، بمعنى اليوم جيد لتعيد ذمام أمور وتفتح باب جديد وتحصل على فرصتك اليوم مولودالدلو.

الحوت: يوم ايجابي لتصحيح وضع ويحل نزاع ويجد حل لمشكلة، يمكن وجود شيء بلقاءات، يمكن وجود أعمال أو اتصالات أو استثمارات، اليوم يحقق شيء على صعيد العائلة، يصلح مشلكة ويجد حل، لكن بشرط عدم تسلط وتساوي أمورك على الأقل تقدير، اليوم أمورك فيها نوع من الأجواء التي تتعلق باستعمال الكلمات، انتبه من قرارات حاسمة، وجود مسائل مرتبطة فيك، تستعيد ذمام أمورك اذا كنت هادئ، بمعنى اليوم أمور عائلية منزلية، اليوم تنهي بعض مشاريعك و تخطط، وجود بعض الأعطال والتصليحات ويمكن وجود بعض العرقلات أو تميل إلى أن تتجرأ وتتقرب، لكن حاول أن لا تهدم شيء اليوم وتعيد النظر بعلاقاتك على صعيد العائلة أو على صعيد أمر شخصي، المهم القمر في مربعك بمعنى وجود بعض المضللين أو المتملقين الذين يظهرون في حياتك مولود الحوت.