ممثل أمريكي يشتم ترامب على المسرح وسط ترحيب الحضور..!؟

الإثنين, 11 حزيران 2018 الساعة 21:35 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

ممثل أمريكي يشتم ترامب على المسرح وسط ترحيب الحضور..!؟

جهينة نيوز

شتم الممثل الأميركي روبرت دي نيرو خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز Tony، الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلاً أمام جمهورٍ واسعٍ من الوسط الفني "تباً لترامب".

وكرّر دي نيرو العبارة النابية التي افتتح فيها كلمته خلال الحفل، مرّة ثانية بعدما وقف الحضور وصفّقوا بحرارة تقديراً لشجاعته، قبل أن يُتابع كلمته خلال الحفل بشكل طبيعي.

يُذكر أنّ دي نيرو لم يخف يوماً امتعاضه من سياسة ترامب حتى بعد انتخابه رئيساً للبلاد، بحيث كان من أشدّ المعارضين له في حملته الانتخابية وكان قد نشر سابقاً فيديو عبّر فيه عن رغبته في ضرب ترامب.


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