الخارجية التونسية تصدر تعليمات لجمهور منتخبها خلال كأس العالم في روسيا

جهينة نيوز

دعت الخارجية التونسية، الجمهور التونسي المتوجه إلى روسيا لتشجيع منتخب بلاده الى الالتزام بالقوانين والتدابير التي اتخذتها السلطات الروسية خلال إجراء مباريات كأس العالم.

واصدرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، الاثنين، تعليمات إلى المناصرين التونسيين، تتعلق بـ"ضرورة احترام التدابير التي اتخذتها السلطات الروسية المختصة والضوابط الخاصة بالدخول إلى الأراضي الروسية والإقامة فيها وبدخول الملاعب وحضور المباريات، وبالتدابير الخاصة بتأمين أفضل الظروف لكافة الجماهير الرياضية التونسية التي تعتزم التحول إلى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لمتابعة مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018".

ولفتت الخارجية التونسية الأنظار إلى ضرورة "اقتناء تذاكر دخول الملاعب حصريا على الموقع الرسمي للفيفا على شبكة الإنترنيت والحصول على نسخة من بطاقة تعريف المشجع التي تتضمن البيانات الشخصية لصاحبها، والتي تعفي أصحابها من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى روسيا شريطة الاستظهار بما يثبت الحجز وخلاص غرفة بأحد النزل، وبجواز سفر ساري المفعول وصالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبوثيقة تأمين صحي".

وأكدت الخارجية أن "هذه الإجراءات تطبق بداية من يوم الرابع من يونيو/حزيران إلى غاية 25 يوليو/تموز المقبل وينجرّ عن تجاوز هذه المدة تتبعات قانونية وفق قانون الهجرة الروسي ، وأنه يتم الحصول على بطاقة تعريف مشجع أصلية حال دخول الأراضي الروسية في النقاط المخصصة لذلك بالمعابر الحدودية وفي المدن المعنية. ولا يمكن دخول الملاعب إلا بعد الاستظهار بهذه النسخة الأصلية".

وحذرت الخارجية المناصرين من أن "كل تلاعب بتذاكر الدخول وبطاقة المشجع يعرض مرتكبيه إلى التتبعات القضائية وفقا للقانون الروسي.

ونوهت الى أن" التذاكر وبطاقة المشجع تخول استعمال وسائل النقل العمومي المخصصة لذلك مجانا شريطة التسجيل مسبقا في هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأكدت الخارجية التونسية أنه "يتعين على كل زائر أجنبي، يقيم بروسيا لمدة تتجاوز الـ24 ساعة، إبلاغ السلطات الأمنية والقيام بإجراءات التسجيل بمكان إقامته قبل انتهاء المدة المذكورة. ويتعين عليه تجديد التسجيل عند كل تنقل داخل روسيا لمدة مماثلة، داعية الجمهور التونسي إلى "ضرورة تقيد كافة الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم بهذه الإجراءات وبقواعد السلوك الحضاري داخل وخارج الملاعب، والتي تمنع ارتكاب أعمال الشغب والعنف، وحالات السكر، رمي المقذوفات، رفع لافتات عنصرية أو مهينة، لبس الأقنعة التي تغطي الوجه، الكتابة على الجدران وعلى تجهيزات الملاعب ووسائل النقل. وكل مخالفة لهذه الإجراءات والقواعد تعرض مرتكبها إلى التتبعات القانونية ولأحكام قضائية.

ووضعت الخارجية التونسية أرقام هواتف وبريد إلكتروني خاص بالسفارة التونسية في موسكو للتواصل في حالات الضرورة.