بلجيكا تسلّم فرنسا مشتبهاً رئيسياً شارك في هجمات باريس

جهينة نيوز

سلمت بلجيكا مشتبهاً به رئيسياً في هجمات باريس عام 2015 وتفجيرات بروكسل عام 2016 الى السلطات القضائية الفرنسية التي وجهت اليه تهمة "التواطؤ" في عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال و"الارتباط بمنظمة ارهابية".

وقال الادعاء العام البلجيكي في بيان أنه تم نقل أسامة كريّم السويدي من أصول سورية "ليوم واحد الى السلطات القضائية الفرنسية بغرض الاستماع اليه واحتمال توجيه قاضي التحقيق في باريس اتهاماً اليه".

ويشتبه المحققون بأن الشاب البالغ 25 عاماً لعب دوراً رئيسياً في الخلية الجهادية التي كانت وراء هجمات باريس التي أدت الى مقتل 130 شخصاً وتفجيرات بروكسل التي خلفت 32 قتيلاً، وقد تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجومين.

ويشتبه بأن كريّم اشترى الأكياس التي استخدمت في هجمات بروكسل، وقد التقطت كاميرات مراقبة صورته قبل احد هذه التفجيرات برفقة خالد البكراوي وهما يحملان حقائب كبيرة. وفشل كريّم في تنفيذ عمليته الانتحارية.

وكغيره من أفراد الخلية، سافر كريّم الى سوريا بعد عام 2014 قبل أن يتخفى بين المهاجرين عام 2015 ويعود الى أوروبا.

وبعد عامين من اعتقاله في بروكسل في نيسان 2016 تبقى الاسئلة تحوم حول دور كريّم الرئيسي الحقيقي في الهجمات، علماً بأنه نفى مراراً خلال استجوابه في بلجيكا أي دور له في هجمات باريس وفي صنع القنابل.

ووجدت آثار من الحمض النووي تعود لكريّم في مخابىء عدة في بلجيكا استخدمها منفذو هجمات باريس، وخصوصاً المكان الذي أعدت فيه الأحزمة الناسفة التي استخدمت في الهجمات.