إصابات في مطار فرانكفورت جراء اندلاع حريق

الإثنين, 11 حزيران 2018 الساعة 19:22 | مجتمع, حوادث

إصابات في مطار فرانكفورت جراء اندلاع حريق

جهينة نيوز

أصيب عشرة أشخاص بجروح طفيفة عندما اندلع حريق في عربة تجر طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا في مطار فرانكفورت، بحسب الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة الالمانية ان العربة كانت تجر الطائرة باتجاه بوابة المغادرة لنقل مسافرين في رحلة الى الولايات المتحدة عندما اندلعت فيها النيران لاسباب غير معروفة.

وانتشرت النار من العربة الى الطائرة، واظهرت صور عمودا هائلا من الدخان الاسود.

وقال المتحدث ان الطائرة كانت فارغة، إلا أن "عشرة اشخاص نقلوا للعلاج لضيق التنفس".

واصيبت الطائرة باضرار جسيمة أدت الى وقفها عن العمل. الا ان الحادث لم يتسبب في اي عرقلة لحركة الطيران في مطار فرانكفورت، بحسب موقع المطار الذي يعد الاكثر نشاطا في المانيا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا