إصابات في مطار فرانكفورت جراء اندلاع حريق

جهينة نيوز

أصيب عشرة أشخاص بجروح طفيفة عندما اندلع حريق في عربة تجر طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا في مطار فرانكفورت، بحسب الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة الالمانية ان العربة كانت تجر الطائرة باتجاه بوابة المغادرة لنقل مسافرين في رحلة الى الولايات المتحدة عندما اندلعت فيها النيران لاسباب غير معروفة.

وانتشرت النار من العربة الى الطائرة، واظهرت صور عمودا هائلا من الدخان الاسود.

وقال المتحدث ان الطائرة كانت فارغة، إلا أن "عشرة اشخاص نقلوا للعلاج لضيق التنفس".

واصيبت الطائرة باضرار جسيمة أدت الى وقفها عن العمل. الا ان الحادث لم يتسبب في اي عرقلة لحركة الطيران في مطار فرانكفورت، بحسب موقع المطار الذي يعد الاكثر نشاطا في المانيا.