هل دفعت سنغافورة فاتورة إقامة زعيم كوريا الشمالية..!؟

جهينة نيوز

ألمّح وزير خارجية سنغافورة إلى أن بلاده دفعت فاتورة إقامة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والوفد المرافق له في فندق "سانت ريجس" لفترة عقد قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال فيفيان بلاكريشنان في حوار مع شبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الاثنين: "أبدينا حسن ضيافتنا، وكما قال الرئيس كيم أمس، فإنه كان سيزور سنغافورة بكل سرور بغض النظر عما إذا كانت القمة ستعقد أو لا".

وبعد سؤال عما إذا كانت "حكومة سنغافورة دفعت تكاليف الإقامة في الفندق"، راوغ الوزير في الإجابة قائلا: "هذه حفاوة كنا سنبديها على كل حال، وهي (أي نفقات إجراء القمة) على أية حال لا تتجاوز حدود الميزانية التي أفصح عنها رئيس الوزراء".

هذا وأعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونغ في وقت سابق، أن سلطات البلاد خصصت نحو 15 مليون دولار لإجراء القمة الأميركية الكورية الشمالية التاريخية، التي تعقد غدا الثلاثاء في فندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا بسنغافورة.