الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على روسيا

جهينة نيوز

أفاد بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية بأن "الوزارة فرضت عقوبات إضافية على خمسة كيانات روسية وثلاثة أفراد روس اليوم الاثنين بسبب انشطة خبيثة على الانترنت شملت تقديم دعم مادي وتكنولوجي لجهاز المخابرات الروسي".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "الكيانات المذكورة اليوم أسهمت بشكل مباشر في تحسين قدرات روسيا في مجال الفضاء الإلكتروني وتحت الماء عن طريق عملها مع جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي)، مهددة بالتالي سلامة وأمن الولايات المتحدة وحلفائها".

واستهدفت الوزارة ستة أفراد آخرين بعقوبات تتعلق بليبيا.