البيت الابيض.. ترامب سيغادر سنغافورة مساء الثلاثاء

الإثنين, 11 حزيران 2018 الساعة 19:06 | سياسة, عالمي

البيت الابيض.. ترامب سيغادر سنغافورة مساء الثلاثاء

جهينة نيوز

أعلن البيت الابيض ان الرئيس دونالد ترامب سيغادر سنغافورة مساء الثلاثاء قبل يوم مما كان متوقعا، مستبعدا كما يبدو يوما ثانيا من المحادثات التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وبعدما شدد على ان المحادثات التحضيرية تجري بشكل جيد، اعلن البيت الابيض ان ترامب سيغادر عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي عائدا الى الولايات المتحدة.

وجاء في البيان ان "المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجري بشكل أسرع من المتوقع".

واضاف ان "الرئيس دونالد ترامب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون صباح غد الساعة 9 صباحا".

واشار الى انه "عقب اللقاء الاولي سيشارك الرئيس ترامب والزعيم كيم في اجتماع ثنائي لا يحضره سوى المترجمين، كما سيشاركان في اجتماع ثنائي موسع وغداء عمل".


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