ألمانيا: «لا حل في الأفق» للنزاع التجاري مع ترامب

جهينة نيوز

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم (الاثنين) إن برلين لا ترى حلاً وشيكاً للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه على أوروبا أن تعمل بحزم في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات معادن.

وصدم ترامب حلفاء بلاده أمس حينما تراجع عن بيان مشترك وافق عليه قادة الدول السبع في كندا تضمن الحاجة إلى تجارة حرة عادلة يستفيد منها جميع الأطراف، وأهمية محاربة إجراءات الحماية التجارية.

وقال ترامب، الذي فرض رسوماً على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، إنه قد يستهدف أيضاً صناعة السيارات، وهي مسألة حساسة على وجه الخصوص لألمانيا حيث تعتمد شركات صناعة السيارات بشدة على السوق الأميركية.

وقال ألتماير للإذاعة الألمانية انه «من المهم أن يعمل الأوروبيون بحزم.. في الوقت الحاضر، يبدو أنه لا يوجد حل في الأفق، ليس في المدى القصير على الأقل». وأضاف: «نحن مستعدون لمناقشة الاختلالات التجارية. نحن مستعدون لمناقشة حجج وقائعية، لكننا نعتقد أن ذلك ينبغي أن يحدث بين أصدقاء وشركاء وليس من خلال مواجهة متبادلة».

وأوضح الوزير أن قمة مجموعة السبع أفرزت «نكسات»، مشيراً إلى أن قيام إدارة ترامب بفرض مزيد من الرسوم لن يضر بحلفائها فقط، وإنما بالاقتصاد الأميركي أيضاً.

وتعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل برد من الاتحاد الأوروبي على رسوم الصلب والألومنيوم يكون متماشياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وتجري مركل اليوم محادثات مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ومدير منظمة التجارة العالمية ألبرتو أزيفيدو، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.

المصدر رويترز