بالفيديو .. سقوط "حاجب صناعى" لرئيس وزراء كندا يثير السخرية ؟!

جهينة نيوز

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقطع فيديو مصور تم التقاطه خلال قمة "مجموعة السبع"، يظهر سقوط حاجب صناعى لرئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

ووفقا للصحيفة البريطانية ذاتها، فإن حاجب ترودو سقط خلال حديثه على الهواء ليظهر الفرق بين حاجبه الحقيقى والمركب.

وآثار الفيديو سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، الذين قالوا أن رسوما جمركية جديدة يجب فرضها على الحواجب غير الحقيقية، فى حين أشار آخرون إلى أن ترودو غالبا ما يظهر بشكل جذاب ولكنه فى الحقيقة مفبرك.