وزير خارجية كوريا الشمالية: نتانياهو صهيوني و مجرم كاذب

جهينة نيوز:
وجه وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ انتقادا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وصفا إياه بـ"الصهيوني المتطرف والمجرم الكاذب".
وذكر يونغ، في تصريح له بر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "نتاياهو الصهيوني المتطرف، يعرض الماء على إيران، وهو مجرم كاذب أي أنه لن يفعلها، كما أنه لا يهتم بتوفير المياه لقطاع غزة بل يمنعها عنهم ويقتلهم بدلا من ذلك".
وتجدر الاشارة الى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد نشرت مقطع فيديو لنتاياهو، وهو يقدم مساعدة بلاده لإيران لإيجاد حل للجفاف الذي تعاني منه.