وزير خارجية كوريا الشمالية: نتانياهو صهيوني و مجرم كاذب

جهينة نيوز:

وجه وزير خارجية ​كوريا الشمالية​ ري يونغ انتقادا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، وصفا إياه بـ"الصهيوني المتطرف والمجرم الكاذب".

وذكر يونغ، في تصريح له بر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "نتاياهو الصهيوني المتطرف، يعرض الماء على ​إيران​، وهو مجرم كاذب أي أنه لن يفعلها، كما أنه لا يهتم بتوفير ​المياه​ ل​قطاع غزة​ بل يمنعها عنهم ويقتلهم بدلا من ذلك".

وتجدر الاشارة الى أن ​وزارة الخارجية الإسرائيلية​ كانت قد نشرت مقطع فيديو لنتاياهو، وهو يقدم مساعدة بلاده لإيران لإيجاد حل للجفاف الذي تعاني منه.