إيران تدعو كوريا الشمالية إلى الحذر من ترامب ..التفاؤل ليس في محله

جهينة نيوز:

حذرت إيران من أن التفاؤل بنتائج جيدة للقمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الشمالي كيم جونغ أون و الأمريكي دونالد ترامب ليس في محله

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الإثنين :"نرحب أيضاً بأي مبادرة لتحقيق السلام والاستقرار في كوريا.. إلا أنه يتعين على كوريا الشمالية الحذر من الولايات المتحدة وخاصة ترامب الذي يصعب التنبؤ بتصرفاته" .

وانسحبت الولايات المتحدة مؤخراً من الاتفاق النووي مع إيران، كما رفض ترامب المصادقة على البيان الختامي لقمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع.

يشار إلى أن القمة التارخية بين ترامب و كيم ستعقد غدا الثلاثاء في سنغافورة