قمة ترامب وكيم تنشط روح التجارة في نفوس أنباء سنغافورة

جهينة نيوز:

يسعى الوسط التجاري في سنغافورة لاستغلال القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي تستضيفها بلادهم غدا الثلاثاء

وحركت الضجة المحيطة بقمة ترامب وكيم المرتقبة روح التجارة والأعمال في نفوس أبناء سنغافورة وأحيت الآمال في تنشيط السياحة لفترة طويلة بعد هدوء غبار القمة.

بشطائر برغر وسوق سوداء على الإنترنت لبيع ميداليات وقمصان كتبت عليها عبارات مثل "السلام العالمي" وأفكار تجارية أخرى.. يستثمر البعض في سنغافورة هذا اللقاء الهام

و عرض متجر ميداليات تذكارية للقمة ، ثم رفع سعر الميداليات الذهبية والفضية بعد الإقبال الشديد عليها.

ويتجاوز سعر الميدالية الذهبية ألف دولار سنغافوري (750 دولارا أمريكيا) ويزيد سعر الميدالية الفضية عن مئة دولار سنغافوري مما يعني أن المتجر قد يجني خمسة ملايين دولار سنغافوري إذا باع كل ميدالياته.

المصدر وكالات