بعد استغلال إسرائيل لتصريحه.. عادل إمام: أكرههم وهذا ماقصدته عن "حماس"

جهينة نيوز:

اندهش الفنان المصري عادل إمام من استغلال حساب (إسرائيل بالعربية)، التابع لوزارة الخارجية في دولة الاحتلال، على (تويتر)، لكلامه في إحدى اللقاءات المصورة، والتي ظهر فيها ينتقد خلاله حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويشيد بالقدرات الأمنية والعسكرية لإسرائيل.

وأكد إمام أنه لا يخجل من أي تصريح سبق أن قاله، فهو ليس فناناً مبتدئاً لا يدرك ما يقوله أو متهوراً، بل مسؤول عن كل ما ينطق به لسانه.

وقال في حديث للعربي الجديد: "الفيديو ليس جديداً، ولم يتم تسريبه مثلاً في جلسة خاصة، بل قيل في برنامج تليفزيوني مصري منذ سنوات، وعلى قناة مصرية، يشاهدها الملايين، ما يعني أنه لم يكن متخفياً أثناء إدلائه بهذه التصريحات".

ولم ينكر إمام كلامه في الفيديو، وأوضح أنه إن كان أشاد بتنظيم إسرائيل فهو بكل تأكيد يكرهها مثله مثل أي مواطن عربي عادي، ولكن هذا لا ينكر عنهم تنظيمهم، وأنهم يدركون جيداً ماذا يفعلون وما هي إمكاناتهم.

وأضاف أنه انتقد جُملاً من نوعية بالروح والدم وغيرها، لأنها فقط مجرد شعارات، وكان مقصده أن تتحول الشعارات إلى أفعال على أرض الواقع.

وتزامن نشْر وزارة الخارجية الإسرائيلية لتصريحات عادل إمام، مع العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى.

المصدر العربي الجديد