أكبر النتائج المدويّة في تاريخ كأس العالم

جهينة نيوز:

شهد كأس العالم الكثير من النتائج الكبيرة في تاريخ البطولة حيث حقق منتخب المجر الفوز على منتخب السلفادور بنتيجة 10-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نسخة 1982.

لم تتبق سوى أيام قليلة فقط على إنطلاق بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا وفي هذا التقرير نستعرض النتائج الأكبر في تاريخ البطولة العالمية.

اقرأ أيضاً: حكايات المونديال (1): حين ارتدت إيطاليا “الأسود” بموافقة “الديكتاتور” موسيليني!

1- المجر والسلفادور (1982)

النتيجة: 10-1

هذه النتيجة الأكبر في تاريخ كأس العالم حيث شارك منتخب السلفادور للمرة الثانية في تاريخه في نسخة 1982 ولكن لم تأت الرياح بما تشتهي السفن فقد تعرض للهزيمة في مباراته الأخيرة أمام المنتخب المجري بنتيجة 10-1.

2- المجر وكوريا الجنوبية (1954)

النتيجة: 9-0

امتلك منتخب المجر تشكيلة أسطورية في كأس عالم 1954 بقيادة فرينيك بوشكاش حيث كان أحد أبرز المنافسين على لقب البطولة بينما كانت هذه مشاركة منتخب كوريا الجنوبية الأولى في المونديال وانتهت نتيجة اللقاء بفوز المنتخب الأوروبي بتسعة أهداف نظيفة.

2- يوغوسلافيا وزائير (1974)

النتيجة: 9-0

كان يعتبر منتخب يوغوسلافيا أحد أقوى المنتخبات في بطولات كأس العالم قبل أن وفي المقابل كان منتخب زائير يشارك للمرة الأولى في كأس العالم حيث تعرض الأخير للهزيمة بنتيجة 9-0.

3- السويد وكوبا (1938)

النتيجة: 8-0

شارك منتخب كوبا في كأس العالم في مناسبة واحدة فقط وذلك في عام 1938 حيث تمكن من تحقيق الفوز على خصمه الروماني قبل أن يتعرض للهزيمة أمام منتخب السويد بنتيجة 8-0.

3- الأوروغواي وبوليفيا (1950)

النتيجة: 8-0

حقق منتخب الأوروغواي لقب كأس العالم في عام 1950 فقد قدم أداءً قوياً طوال البطولة ولعل هذا اللقاء كان دليلاً على ذلك حيث تواجه الفريقان في دور المجموعات وفاز السيليستي بنتيجة 8-0.

3- ألمانيا والسعودية (2002)

النتيجة: 8-0

ستظل هذه المباراة عالقة في أذهان الجمهور العربي حيث تواجه ألمانيا والسعودية في دور المجموعات في كأس عالم 2002 الذي أقيم في اليابان وكوريا الجنوبية وحقق منتخب المانشافت الفوز بثمانية أهداف نظيفة حيث تمكن ميروسلاف كلوزه تسجيل الهاتريك في هذه المباراة.

4- تركيا وكوريا الجنوبية (1954)

النتيجة: 7-0

لم تكن مشاركة كوريا الجنوبية الأولى في المونديال على ما يرام فقد تعرض للهزيمة في مباراتيه أمام المجر التي سبق ذكرها وكذلك تركيا التي تعرض للهزيمة أمام المنتخب التركي بنتيجة 7-0.

4- الأوروغواي واسكتلندا (1954)

النتيجة: 7-0

شهدت نسخة كأس عالم 1954 العديد من النتائج العريضة وكان لمنتخب الأوروغواي نصيب في هذه النتائج وذلك عندما واجه منتخب اسكتلندا في دور المجموعات محققاً الفوز بنتيجة 7-0.

4- بولندا وهاييتي (1974)

النتيجة: 7-0

قدم منتخب بولندا أداءً قوياً في مشاركته في عام 1974 حيث تمكن من حجز المركز الثالث في هذه البطولة فقد واجه المنتخب الأوروبي منتخب هاييتي في دور المجموعات ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 7-0.

4- البرتغال وكوريا الشمالية (2010)

النتيجة: 7-0

كانت هذه المشاركة الثانية لمنتخب كوريا الشمالية في كأس العالم بعد مشاركته الأولى في عام 1966 ولكن لم تكن نتائج الفريق جيدة حيث تعرض للهزيمة بنتيجة 2-1 في المباراة الأولى أمام منتخب البرازيل قبل أن يخسر بسباعية نظيفة أمام منتخب البرتغال.

المصدر : يورو سبورت