دعوى قضائية امام محكمة العدل الدولية من قطر ضد الإمارات.. بتهمة؟

الإثنين, 11 حزيران 2018 الساعة 14:39 | سياسة, عربي

دعوى قضائية امام محكمة العدل الدولية من قطر ضد الإمارات.. بتهمة؟

جهينة نيوز

قالت حكومة قطر اليوم الاثنين إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطر في يونيو حزيران 2017، حيث قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدولة الصغيرة الثرية، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب.

وتنفي قطر ذلك وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.

وقالت الحكومة في بيان إن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

رويترز


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