الدفاع الروسية: مسلحو "الجيش الحر" يحضرون لـ "هجوم كيميائي" جديد في دير الزور

الإثنين, 11 حزيران 2018 الساعة 14:34 | سياسة, محلي

الدفاع الروسية: مسلحو

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مسلحي "الجيش الحر"، أدخلوا أنابيب كلور إلى بلدة حقل الجفرة بمحافظة دير الزور السورية، لتمثيل هجوم كيميائي جديد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين: "حسب المعلومات المؤكدة عبر ثلاث قنوات مستقلة في سوريا، تحضر قيادة ما يسمى "بالجيش الحر"، وبمساعدة عسكري قوات العمليات الخاصة الأمريكية، استفزازا جديا باستخدام مواد سامة في محافظة دير الزور".

وأفاد كوناشينكوف، أن مسلحي "الجيش الحر" أدخلوا أنابيب تحتوي على غاز الكلور إلى بلدة حقل الجفرة في محافظة دير الزور، لتمثيل هجوم كيميائي وتصويره واستخدام التصوير لتبرير قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على أهداف حكومية سورية وتبرير هجوم المسلحين.

سبوتنيك


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