زاسبيكين: العلاقة بين روسيا ومحور المقاومة في سوريا علاقة "تلاحم وتعاون"

جهينة نيوز

اكد السفير الروسي في لبنان "الكسندر زاسبيكين" أنه لا يجوز ولا يمكن في هذه الظروف طرح مغادرة حزب الله او إيران من سوريا لأن هذا الموضوع يخدم الارهابيين، لافتاً الى أن القضاء على الإرهاب في سوريا لم يتحقق بعد.

وفي حديث لإذاعة النور ضمن برنامج "السياسة اليوم"، أكد زاسبيكين ان العلاقة بين روسيا ومحور المقاومة في سوريا هي علاقة تلاحم وتعاون بشكل كبير جداً، معتبرا أن الوجود الأميركي في سوريا واحد من الاسباب الكبيرة للتعقيدات الموجودة في هذا البلد، وعدم التوصل الى حلول بفعل التغطية التي يقدمها الأميركيون لتنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق التي يتواجدون فيها.

وأضاف زاسبيكين، أنه عند حصول الحل في سوريا سيصبح وجود الأميركيين غير طبيعي وسيضطرون للمغادرة.