سنغافورة تحتفل بعيد ميلاد ترامب الـ 72 قبل موعده !

جهينة نيوز

قدمت دولة سنغافورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "كعكة" (كاتو) هدية بمناسبة عيد ميلاده الـ72، الموافق 14 يونيو حزيران الجاري.

ونشر وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان صور الكعكة على صفحته في "تويتر" اليوم الاثنين، وأرفق الصور بعبارة: "نحتفل بعيد ميلاد ترامب قبيل حلوله".

والتقى الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، وفي البداية تحدث الزعيمان على انفراد ومن ثم تواصلت المباحثات بشكل موسع. وشارك فيها من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، ومساعد ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون.

وسيلتقي ترامب غدا الثلاثاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة.

المصدر: تاس