طهران تحذر كيم جونغ أون من الوعود التي تنتج عن قمته مع ترامب

جهينة نيوز

حثت وزارة الخارجیة الإیرانیة حكومة كوریا الشمالیة على التعامل بحذر تام في المفاوضات مع الولایات المتحدة.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا" فقد حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي كوريا الشمالية ودعاها إلى أخذ الحيطة من الوعود الأمريكية التي قد تنتج عن لقاء القمة "الكورية الشمالية — الأمريكية" المرتقبة غد الثلاثاء في سنغافورة.

وقال قاسمي: "طهران تدعم السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتدعم أي خطوة تصب في صالح استقرار تلك المنطقة إلا أننا لا يمكننا أن نثق بالولايات المتحدة، ندعو كوريا الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر أمام الوعود الأمريكية".

وشدد علي أن "طهران لیس لدیها وجهة نظر متفائلة بشأن هذا الموضوع، نظرا لماضي وتاریخ السلوك والعلاقات التي نعرفها من الولایات المتحدة، لا سیما تلك التي یتبعها السید ترامب، والتي قام بها خلال فترة ولایته، منها وضع العراقیل والانسحاب من الاتفاقیات والعقود وعدم الالتزام بالتعهدات، خاصة فیما یتعلق بالاتفاق النووي".

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت في الـ8 من مايو/أيار الماضي انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي علقت نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذي استهجنته باقي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وأصرت على البقاء في الاتفاق النووي الإيراني وتنفيذه بالكامل.