لقاء منفصل بين ترامب وكيم قبيل انطلاق القمة الرسمية

الإثنين, 11 حزيران 2018 الساعة 12:30 | سياسة, عالمي

لقاء منفصل بين ترامب وكيم قبيل انطلاق القمة الرسمية

جهينة نيوز

أكدت الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيعقدان لقاء منفصلا قبيل انطلاق قمتهما المقررة غدا الثلاثاء.

وقال الناطق الصحفي لمجلس الأمن القومي الأمريكي روبيرت بليدينو للصحفيين في سنغافورة اليوم: "نتوقع أن يعقد لقاء وجها لوجه في البداية".

وعبر ترامب عن ثقته بأن القمة ستكون ناجحة، وقال خلال اجتماعه برئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج صباح اليوم: "سيكون لدينا غدا لقاء ممتع جدا، وأنا على ثقة بأنه سيجري بشكل جيد جدا".

وأفاد البيت الأبيض بأن اللقاء بين ترامب وكيم سيبدأ في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش) في فندق "كابيلا" داخل جزيرة سنتوسا في سنغافورة.

روسيا اليوم


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